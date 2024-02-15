Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 32’si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ’TCSG-61’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 32’si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.