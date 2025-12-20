Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Balıkesir'de kısa süre içinde 3 ayrı sarsıntı kaydedildi. İlk deprem saat 10.27’de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.5 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bu sarsıntının ardından bölgede artçı depremler devam etti. İkinci deprem 1.2 büyüklüğünde olup 11.02’de, 12.6 kilometre derinlikte kaydedildi.

Üçüncü deprem ise 1.7 büyüklüğünde ve 8.5 kilometre derinlikte ölçülürken, 11.37’te meydana geldi.