Kaza, Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil, kavşaktan geçmekte olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan iki kadın yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yaralı kadınların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA