Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botları arıza yapan ve sürüklenerek yardım talebinde bulunan 4 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ ve ‘KB-119’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.