Eski Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Kanbir, 2019 yılında mecliste alınan ama bugüne kadar uygulanmayan 'kaçak yapıyla mücadele' kararının Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın elini güçlendirdiğini söyledi.

Bursa'da kaçak yapıyla topyekûn savaş açılmasına yönelik 2019 yılında Bursa Büyükşehir Meclisi'nde planlı yapılaşmayı sağlamak ve kaçak binaların önüne geçmek amacıyla tarihi bir eylem planına imza atıldığını hatırlatan Harita Mühendisi Gürkan Kanbir, 'Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kaçak yapıyla etkin mücadeleye ilişkin 23/07/2019 tarihli, 2019/446 esas ve 1100 sayılı kararını aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin il genelindeki ruhsatsız ve kaçak yapılarla kararlılıkla mücadele edilmesine yönelik kritik uygulama yöntemlerini ve yaptırımları belirleyen ortak bir eylem planıdır. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Meclis kararını 29/07/2019 günü onaylayarak, gereğinin yapılması için İmar ve Şehircilik Daire başkanlığına havalesini yapmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 maddeden oluşan kararı ile kent genelindeki kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya karşı adeta savaş açmıştı' dedi.

Bazı kararların Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın elini güçlendirdiğini söyleyen Kanbir, 'İlk maddede jet hızıyla müdahale, gerçekleşecek. Bürokrasi için beklenmeden 3 gün içiresinde yıkılacak. Alınan radikal kararlarla, ruhsat verilmesi mümkün olmayan alanlardaki kaçak inşaatlar resmi tebligat süreci beklenmeksizin 3 gün içinde yıkılacak. Kaçak inşaatların henüz temel aşamasındayken durdurulması hedeflenirken, zorunlu hallerde Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine iş makinesi ve ekipman desteği sağlayacak. İHA'lar kaçak yapıyla da mücadele edecek. Bursa semalarında periyodik uçuşlar yapacak olan İnsansız Hava Araçları (İHA), şüpheli inşaat faaliyetlerini havadan anlık olarak tarayacaktı. İHA'lardan elde edilen hava fotoğrafları ve koordinat verileri, 'Ruhsatsız/Kaçak Yapı Veri Tabanı' aracılığıyla ilgili idare ve kamu kurumlarının paylaşımına sunularak, anında müdahale edilecek. Bu veri tabanıyla tespit edilen kaçak binaların adresi, tapu bilgileri, fotoğrafları ve tutanakları bu sisteme işlenecek. Kurumlar arası resmi yazışma trafiği ortadan kaldırılarak yasal işlemler ve altyapı (elektrik, su, doğalgaz) kesinti süreçleri tek tıkla otomatik olarak başlatılacak. Vatandaşların kaçak yapıları bildirmesini kolaylaştırmak adına 'Kaçak Yapı İhbar Hattı'na ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak. Sahada gerçekleştirilecek yıkım ve mühürleme işlemlerinde, ekiplerin güvenliği için Bursa Valiliği koordinasyonunda emniyet ve jandarma güçleri de aktif görev alacak' diye konuştu.

'Gecekondular karar alınmasına bakılmaksızın yıkılacak'

Kararın en sert maddelerinden birinin de kamu arazilerini korumaya yönelik olduğunu belirten Kanbir, 'Belediye, Hazine, vakıf veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilere izinsiz inşa edilen daimi veya geçici tüm yapılar, inşaat halinde ya da bitmiş olmasına bakılmaksızın, hiçbir yeni idari karar alınmasına gerek kalmadan belediyeler ve zabıta güçlerince derhal yerle bir edilecek' dedi.

'Sadece yapan değil, yardım eden de cezalandırılacak'

Mücadelenin sadece bina sahipleriyle sınırlı kalmayacağını, kaçak yapıya ortak olan tüm paydaşların cezalandırılacak kararlara 7 sene önce imza atıldığını belirten Kanbir, 'Ruhsatsız yapılara beton döktüğü belirlenen firmalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu firmaların faaliyetleri 6 aya kadar durdurulacak, ihlalin tekrarı halinde ise işyeri ruhsatları tamamen iptal edilecek. Kaçak yapı müteahhitlerinin belgelerinin (Müteahhitlik Sicili) iptal edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 3 gün içinde başvuru yapılacak. Kaçak projelere teknik veya mühendislik hizmeti sağlayan meslek mensupları, bağlı oldukları Meslek Odalarına bildirilerek haklarında disiplin ve ihtar cezaları uygulanması sağlanacak' dedi.

Kaçak yapılaşmayla mahalle ölçeğinde mücadele etmek amacıyla muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi, muhtarların erken ihbar ve bilinçlendirme süreçlerinde aktif rol almasının sağlanmasının da kararda yer aldığını ifade eden Kanbir, özellikle tarım alanlarında imara aykırı yapılan gayri resmi hisseli arsa satışlarının (hisseli tapu dolandırıcılığı) önüne geçilmesi için şehir genelinde geniş kapsamlı kamu spotları, televizyon ilanları, billboardlar ve afişler aracılığıyla vatandaşların uyarılması kararına da imza atıldığını belirtti. Her yönü ile belediye müdürlüklerine hızlı hareket etme olanağı veren meclis kararının 7 yıl geçmesine rağmen uygulanamadığına dikkat çeken Kanbir, 'Dönemin bazı muhtarları, bürokratları, meclis üyeleri tarafından alınan kararlarla ilgili engellemeler yapıldı. Kişisel çıkar amaçlı kullanıldı. İmar kanunu hakimiyeti yok edildi. Doğal sit alanlarımız, ova köylerimiz, kıyı sahili köylerimiz adeta kaçak yapılaşmanın işgali haline getirildi. Nilüfer Belediyesinin ruhsatlı yapılara rüşvet karşılığı yasadışı imza ile emsal artışı vererek binlerce hormonlu binayı inşa ettirmesi bile seyredildi. Kaçak yapıları, tinyhouse denilen garabetleri, profilden yapılmış barakaları, ormanlık alanlarda kaçak yol açmaları, kaçak derin yeraltı su sondajlarını, her tarafı fosseptik çukurları ile dolduruluşunu, amansız bir çevre kirliliğini sürekli gözledik, izledik. Kaçak yapılaşma özellikle Uludağ köylerinde tam gaz devam ediyor' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'nın kaçak yapılaşmalara karşı önlem alınması gereğini belirtmesinin değerli olduğunu ifade eden Kanbir, 'Biba'nın bu önemli çalışmada başarılı olması sürekli iddialar ile gündemde olan kaçak yapı rüşveti ve adamını bul iddialarının üzerine giderek ilgili müdürlüklerinde arınmaya gitmesi zorunlu ön şart olmuştur. Biba'nın Meclise yeni önerge sunmasına, yeniden zaman kaybına hiç gerek kalmamıştır. Yarından itibaren harika olan Meclis kararının uygulanmasını yürürlüğe koyması veya koyabilmesi çözümün kendisi olacaktır' diye konuştu.