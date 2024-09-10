Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 12’si çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından durdurulan lastik bot içinde 12’si çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: iha