Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Osmangazi Meydanı, çocuklar için adeta dev bir eğlence ve buluşma alanına dönüştürüldü. Üç gün boyunca süren programda birbirinden farklı aktiviteler, sahne gösterileri ve konserlerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar hem eğlendi, hem de sosyal ve kültürel açıdan zengin deneyimler kazandı. Etkinlikler çerçevesinde sahne alan sanatçılar da bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Cahit Berkay ve Den Den konserinin ardından son gün sahneye çıkan Şubadap Çocuk, enerjik performansı ve eğlenceli şarkılarıyla çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Ritim dolu melodiler eşliğinde dans eden çocuklar, bayramın ruhunu doyasıya hissetti.

Meydan çocukların oldu

Çocukların mutluluğunu merkeze alan Osmangazi Belediyesi, meydanda oluşturduğu özel etkinlik alanlarıyla bayram atmosferini daha da zenginleştirdi. Özenle hazırlanan oyun parkurları, atölyeler ve yarışma alanları sayesinde çocuklar gün boyunca aktif ve keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Renkli dekorasyonlar ve tematik süslemelerle donatılan Osmangazi Meydanı, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, alanın her köşesinde çocuk kahkahaları yankılandı.