Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası’na gitmek üzere yasa dışı yollara başvuran 51 düzensiz göçmen, lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbar üzerine harekete geçen "KB-4510" numaralı botlarıyla bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen lastik bottaki göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olay sonrasında göçmenler, Ayvalık Limanı’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.