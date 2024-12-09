Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Alan Başkanı Sanat Tarihçi Dr. Berrin Akın Akbüber ve Alan Yönetim Birimi Fatih Kurunaz ile Naz Öykü Buz, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı isimli UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık çalışmaları devam eden başvuru dosyasının en önemli ikinci ayağı olan Alan Yönetimi Planının hazırlanması süreciyle ilgili Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret ederek bilgilendirdi.

Ayvalık Alan Başkanlığı’nın yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Endüstriyel Peyzaj dalında UNESCO’da kalıcı liste yolunda emin adımlarla ilerleyen Ayvalık’ta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Valimiz İsmail Ustaoğlu’na misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.