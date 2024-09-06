Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu "Hatırla Ey Peri", tiyatroseverlerden tam not aldı. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ilk kez sergilenen ve alzaymır bir baba ile kızının hikayesinin anlatıldığı oyunda izleyiciler duygulu anlar yaşadı. Oyun bitiminde seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Yıllardır görmediği babasının alzaymır olduğunu öğrenen Bilge’nin ikilemi ile karşısındakinin kızı olduğunu bilmeyen Sadık’ın yaşadıklarının anlatıldığı oyunu Elif Artun Yüksel yazdı, Erkan Cılak yönetti. Dilek Top ile Hakan Urul’un sahne aldığı oyunda Sezin Uygun reji asistanı olarak görev yaptı. Hatırla Ey Peri Eylül ayından itibaren tüm sezon boyunca Ayvalık Belediye Tiyatrosu Nejat Uygur Sahnesi’nde izlenebilecek.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyunun yönetmeni Erkan Cılak, "Zor bir oyundu ama oyuncu arkadaşlarımla gurur duydum. Alzaymır çağımızın hastalığı, bu konuda yazan Elif Artun Yüksel, aslında başarılı olmamızın gerçek sebebi. 8 oyun yaptık 6’sı kendi içimizden olan yazarlarımız. Üretmek sıfırdan başlayınca daha güzel. Yazana, oynayana, ışıkçıya yardımcı olan herkese teşekkür ederim, yine gündeme damga vuracak bir iş oldu arkadaşlarım sayesinde" diye konuştu.