Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı ve Talatpaşa Caddesi köpüklü sularla yıkanarak pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Gece saatlerinde, kentteki yoğunluğun azalmasının ardından sahaya çıkan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde çevreye gelişigüzel bırakılan atıkları tek tek topladı. Ekipler, cadde, sokak ve kıyı şeridinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kentin en işlek noktalarından, Cumhuriyet Meydanı ve Talatpaşa Caddesi de köpüklü suyla yıkanarak hijyenik ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Ayvalık Belediyesi'nin düzenli olarak sürdürdüğü temizlik çalışmaları vatandaşlardan da destek gördü. Kent sakinleri, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için özveriyle çalışan belediye temizlik personeline teşekkür ederek, çevrenin temiz tutulması konusunda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, 'Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, her hafta rutin bir programla kentimizin yoğun ziyaretçi alan bölgelerinde temizlik, yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha temiz, daha düzenli bir Ayvalık için gece gündüz sahadayız' dedi.