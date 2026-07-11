Nilüfer'de spor kültürünü tabana yaymayı ve her çocuğun en az bir spor dalıyla tanışmasını amaçlayan Yaz Spor Okulları, çocuklara tatil dönemini verimli geçirme fırsatı sunuyor. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda çocuklar iki hafta boyunca seçtikleri spor dallarında temel eğitim alıyorlar.

Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi, Çalı Yüzme Tesisi, Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu Üçevler Spor Tesisi ve Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Yüzme, basketbol, voleybol, cimnastik, satranç, bisiklet dallarında kendini geliştirme fırsatı bulan bin 236 öğrenci sertifikalarını aldı.

Yaz Spor Okulları'nda 2'inci dönem 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.