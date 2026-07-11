Ataşehir Belediyesi tarafından 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu'nun katkılarıyla aynı anda 240 sokak köpeğine hizmet verebilecek kapasiteye sahip, toplam 3 bin 120 metrekarelik Doğal Yaşam Alanını hizmete açıldı.

Sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak, tedavi sonrası bakım süreçlerini daha nitelikli şartlarda yürütmek ve onlara güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla hayata geçirilen Doğal Yaşam Alanı'nın açılışı 10 Temmuz Cuma günü yapıldı. 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu'nun katkılarıyla hayata geçirilen Doğal Yaşam Alanı'nın açılış törenine Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Aytekin Şahin'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu yöneticileri, hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda hayvansever katıldı.

'Ataşehir'de hiçbir canı yalnız bırakmayacağız'

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Doğal Yaşam Alanı'nın açılış töreninde konuşan Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Aytekin Şahin, Ataşehir Belediyesi'nin yalnızca insanlara değil, tüm canlıların yaşam hakkını gözeten bir anlayışla hizmet ürettiğini belirterek şunları söyledi:

'Bu kentte yalnızca bizler yaşamıyoruz. Sokaklarımızı, parklarımızı ve yaşam alanlarımızı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Onların yaşamını korumayı da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Sahipsiz hayvanlara yerinde ve hızlı müdahale edebilmek için Vetmobil'i hizmete aldık. Geçici Hayvan Bakımevimizi yeni ameliyathane, revir ve yoğun bakım üniteleriyle güçlendirdik. Kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sahiplendirilen can dostlarımızın bir yıllık mama ve aşı giderlerini karşılayarak bu sürece destek oluyoruz. Bugün ise bu çalışmalarımıza çok önemli bir halkayı daha ekliyoruz. Toplam 3 bin 120 metrekare kullanım alanına sahip, aynı anda 240 sahipsiz köpeğe hizmet verebilecek Doğal Yaşam Alanımızı Ataşehir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'

Doğal Yaşam Alanı'nın önemine dikkat çeken Şahin, 'Bu yaşam alanını, can dostlarımıza verdiğimiz değerin ve onları koruma sorumluluğumuzun en somut göstergelerinden biri olarak görüyoruz. Geçici Hayvan Bakımevimizde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan sahipsiz köpeklerimiz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda sahiplendirilinceye kadar bugün hizmete açtığımız Doğal Yaşam Alanı'nda güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürecek. Ataşehir'de hiçbir canı yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Can dostlarımızı güvenle geleceğe taşıyan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

'Bu doğal yaşam alanının çok daha fazla cana umut olacağına yürekten inanıyorum'

118 Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Hayvan Hakları Komite Başkanı Esra Fazlıoğlu, açılış konuşmasında, 'Bugün 240 canımıza güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu doğal yaşam alanının zamanla daha da gelişeceğine ve çok daha fazla cana umut olacağına yürekten inanıyorum. Tüm kalbimle bu projeyi destekliyorum' dedi. Doğal yaşam alanlarının önemine dikkat çeken Fazlıoğlu, 'Aslında onların kendi doğal yaşam alanlarında olması gerekirken, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle projelere ihtiyaç duyuyoruz. Ben 'barınak' kelimesini kullanmayı sevmiyorum; bu nedenle burayı bir 'doğal yaşam alanı' olarak görüyorum. Bunun devamı gelecektir. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli' ifadelerine yer verdi.

Doğal Yaşam Alanı sayesinde, Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Bakımevi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan sahipsiz köpekler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, sahiplendirilinceye kadar bu alanda güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda yaşamlarını sürdürecek.