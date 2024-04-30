Ayvalık Belediyesi park ve bahçeler, temizlik ve fen işleri müdürlüklerine bağlı ekipler kent genelinde yaz sezonuna hazırlık çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sahil şeritlerindeki kum temizleme işini titizlikle tamamlayan ekipler; kent içinde yeşil alan ile parklarda peyzaj, ot biçme, düzenli aralıklarla yapılan konteynerler ile cadde ve sokakların yıkama çalışmaları son sürat devam ediyor. Ekipler yaklaşan yaz ayları öncesi detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ayvalık genelindeki tüm bölgelerde, yeşil alanlar, ana caddeler ve ara sokaklar, yol ve kaldırım kenarlarında yabani ot temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bahar ilaçlamalarına başlayan ve kısa sürede tamamlayan ekipler, yabani ot temizliği öncesi kentin mahalle, sokak ve caddelerinde haşereleri önleyici ot ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in titizlikle takip ettiği çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler, ot temizliğinde, sokak ve kaldırımların temizlenmesinin yanı sıra boş olan yeşil alanlarla sahipleri tarafından temizlenmeyen ve yangın tehlikesi oluşturan, sinek, böcek ve haşere üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliğini uygunluk dahilinde gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Yabani otla mücadelenin yanı sıra, bu alanlarda oluşabilecek karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, yeşil alan biti ve kırmızı örümcek gibi haşerelere karşı ıslah çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” dedi.