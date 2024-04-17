Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cunda (Ali Bey) Adası, Mithatpaşa Mahallesi’ndeki mülkiyeti hâzineye ait yıkık yel değirmeni Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, alınacak proje onayının ardından Aşıklar Tepesi’ne doğal güzellikler korunarak, sosyal tesisin de bulunduğu yepyeni bir seyir alanı kazandırılacak.

Belediye işletecek

Cennet Tepesi’nden sonra Aşıklar Tepesi’nin de ikinci buluşma adresi olacağını ve büyük bir ilgi beklediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından 252 metrekarelik bir alan belediyemize tahsis edildi. Kurulun seyir terası ve kafeterya projesine onay vermesiyle birlikte yıkık durumdaki yel değirmeninin restorasyonu tamamlanacak ve kısa bir süre içinde Ayvalıklı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Açıldığı günden beri büyük bir ilgi gören ve turizm turlarında programlarda yer alan Cennet Tepesi Kafeterya’nın benzeri şeklindeki kafeteryamız, uygun fiyat politikasıyla belediyemiz tarafından işletilecektir” dedi.

Ayvalık Belediyesi’ne tahsisli, tescilli yel değirmeni bulunan taşınmaz üzerinde kafeterya alanı düzenlenecek. Arazinin topoğrafik yapısına uygun olarak, değirmenin kuzeyine, farklı kotlarda kısmen gölgelikleri olan ahşap deck’ler, mutfak ve ıslak hacimler yerleştirilecek. Ahşap ayaklar üzerindeki teraslar arazinin mevcut eğimi dikkate alınarak yerleştirilecek. Doğal sit olan alana müdahalede bulunulmayacak. Sadece kapalı mekanlar ve bu kottaki teras için arazide düzenleme yapılacak. Doğal ışık ve havalandırma sağlanan, mutfak ve ıslak hacimlerin üzeri de oturma terası olarak kullanılacak. Teraslar arası, ahşap basamaklar ve rampa ile erişim sağlanacak. Arkeolojik kalıntılar barındırma ihtimali üzerine, arazinin geri kalan kısmına gerekli incelemeler yapılana kadar, müdahale edilmeden olduğu gibi bırakılacak.