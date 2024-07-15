Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin tanınmış ailelerinden Arman ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti.

Mübadele yıllarından Midilli Adası’ndan gelen bir ailenin temsilcisi olan 81 yaşındaki Sevim Arman’ın vefatı, ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevim Arman’ın cenazesi; ilçe merkezindeki Hayrettin Paşa Camii’nde dün kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristan’ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, ilçenin tanınmış simaları Arman Ailesi’ni bu hüzünlü gününde yalnız bırakmadı.

Sevim Arman’ın oğlu İbrahim Arman ile kızı Fatoş Kartal taziyeleri kabul etti.