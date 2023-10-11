Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Bünyesindeki TCSG-28 ve KB-4510 botlarını bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik botu durdurarak, botun içindeki 47 düzensiz göçmeni kıskıvrak ele geçirdi.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

47 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.