Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan İlker A. yönetimindeki 16 BOY 249 plakalı otomobil, Yaşat Düğün Salonuna dönüş yapmak istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Harun Ç.(24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı daha ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç