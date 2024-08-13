Atina’da avukatlık yapan Harris Papoutsakis büyük dedesinin doğum yeri olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesini ziyaret ederek atalarının izlerini aradı.

Mübadeleden önce Ayvalık’ta yaşadığı mahallesinden ayrılarak Dedeağaç’a yerleşen ailesinin Ayvalık’ta yaşadığı evi bulmak için iz süren Harris Papoutsakis, büyük dedesinin zeytinyağı ve sabun ustası ve aynı zamanda bu ürünleri Osmanlı Cihan Devleti döneminde İstanbul’a gönderen bir tüccar olduğunu söyledi.

19. yüzyılda Ayvalık’ta atalarının yaşadığı bölgeyi merak eden Papoutsakis, Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ekibi tarafından eldeki belgeler doğrultusunda dedesinin yaşadığı mahalleyi ziyaret etme imkanı buldu.