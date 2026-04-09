Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 komuta merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın çatı katını tamamen sararken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak yangını endişeyle izledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

