Başkan Köksal, yaklaşık 2 yıldır büyük bir disiplin ve sabırla yürüttükleri eğitim sürecinin karşılığını almaya başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arama kurtarma köpeklerimizle birlikte uzun süredir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk girdiğimiz sınavlarda eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok kıymetli bir tecrübe oldu. Eksiklerimizin üzerine kararlılıkla giderek eğitimlerimizi daha da geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada bu emeğin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor.”

Zorlu Sınavdan Başarıyla Çıktılar

Toplam 70 katılımcının yer aldığı ve 4 aşamadan oluşan zorlu sınav sürecinde İNDAK K9 ekibi önemli başarılar elde etti. Başkan Köksal, elde edilen sonuçlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Köpeğimiz Zeta, eğitmeni Feridun Bayram ile birlikte görev yeterlilik aşamasında hem gündüz hem gece aramalarında büyük bir başarı göstererek ‘Görev Yeterlilik Sertifikası’ almaya hak kazandı. Bu, ekibimizin artık AFAD koordinasyonunda aktif görev alabilecek seviyeye ulaştığını göstermektedir. Köpeğimiz Yasmin ise eğitmeni Celaleddin Babür ile birlikte başarılı bir performans sergileyerek ‘Eğitim Yeterlilik Sertifikası’ aldı ve görev yeterlilik için bütünleme hakkı kazandı. Kısa sürede bu aşamayı da başarıyla tamamlayacağına inanıyoruz.”

İNDAK’ın İnegöl’de arama kurtarma köpeği yetiştiren ilk ve tek ekip olduğunu vurgulayan Köksal, bu başarının ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti: “Bu başarı sadece derneğimiz için değil, İnegöl’ümüz için de büyük bir adımdır. Afetlere hazırlık konusunda her geçen gün daha güçlü bir ekip haline geliyoruz.”

Başkan Köksal, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu süreçte büyük emek veren tüm eğitmenlerimize, gönüllülerimize ve K9 ekibimize destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle eğitim sürecinde gerek kazazede rolünde gerekse köpeklerimizin bakımı ve ilgilenilmesi noktasında destek olan gönüllülerimizin katkısı çok kıymetliydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim süreçlerimizde bizlere gerek mekan gerekse diğer konularda destek sağlayan İnegöl Belediyesi’ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Eğitmenlerden Teşekkür

Eğitmenler Feridun Bayram ve Celaleddin Babür de süreçte kendilerine destek olan ekip arkadaşlarını unutmadı: “Bu başarı bireysel değil, tamamen ekip çalışmasının sonucudur. Eğitim sürecinde bizimle birlikte emek veren, destek olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“Can Dostlarımızla Hayat Kurtarmaya Devam Edeceğiz”

İNDAK K9 ekibi, elde ettiği bu başarıyla birlikte olası afetlerde aktif görev alabilecek seviyeye ulaşırken, eğitim çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini vurguladı.