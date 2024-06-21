Kurban Bayramı süresince 1 milyonu aşkın ziyaretçinin akınına uğrayan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından gelenlerle birlikte nüfusu 1 milyonu aşan ilçede belediye ekipleri sadece dört günlük bayram tatilinde 3 vardiya halinde 3 bin 660 ton çöp topladı.

Ayvalık merkez, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve Ayvalık genelinde 24 saat durmaksızın çöp toplayan 103 kişilik temizlik ekipleri bir yandan da çöp konteynerlerini yıkayarak hijyenik olmalarını sağlarken, öte yandan da araçların giremediği yerlere de bakteri ilaçlaması yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, rakamın gerçek boyutunun dokuz günlük tatilin sonunda daha net olacağını söyledi.

Başkan Ergin, “Bu miktarla normal sayısının ve turizm sezonunun da çok üstünde bir kalabalığa hizmet eden ekipler, büyük bir başarı örneği gösterdi. Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık’ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediye’si ekipleri, artan nüfus nedeniyle taleplerin karşılanması, ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçebilmesi için tüm birimlerinde 24 saat vardiyalı şekilde Pazar akşamına kadar hizmet vermeye devam edecek. Özellikle çöplerin toplanması ve çevre temizliği konularına hassasiyet gösteren Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tatil boyunca çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.