Bir süre önce hayatını kaybeden Zeynep Perkit'in adını taşıyan fen lisesinin açılışı, yağışlı havaya rağmen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun öncülüğünde kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen bir fen lisesi öğrencisi, Zeynep Perkit'in kardeşleri Zeliha ve Edip Perkit'e kendilerine böylesi modern ve donanımlı bir okul kazandırdıkları için teşekkür etti.

Öğrencinin ardından konuşan Zeynep Perkit'in kız kardeşi Zeliha Perkit, 'Bugün burada hem büyük bir gururu hem de derin bir duyguyu bir arada yaşıyorum. Hayatta bazı insanlar vardır. Yoklukları her zaman hissedilir ama isimleri daima yaşamaya devam eder. Bizim kıymetli kardeşimiz de bizim için böyle bir insandı. Onun anısını yaşatacak, geleceğe umut olacak bir eser bırakabilmek en büyük arzumuzdu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi, işte o sevginin, vefanın ve geleceğe duyulan inancın bir simgesidir. Eğitim, bir toplumun yarınlarını şekillendiren en güçlü değerdir. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, umut verebilmek ve geleceğe daha güçlü hazırlanabilmesine katkı verebilmeyi sağlayabilmek, bırakılacak en büyük miraslardan biridir. Bu okulun kapısından girecek her öğrencinin başarısı, neşesi ve hayallerinin gerçekleşmesi bizim için en büyük mutluluk olacaktır' dedi.

Törende konuşan Vali Ustaoğlu ise, özel ve anlamlı bir hizmetin açılışını yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayvalık'ta başarılı öğrencilerin ilçede fen lisesi olmadığı için başka kentlerde okumak zorunda kaldıklarını kaydeden Vali Ustaoğlu, 'Merhume Zeynep Perkit'in adına Ayvalık'ta bir ilkokul açılması planlanırken, biz de Ayvalık'ta büyük bir eksiklik olarak gördüğümüz fen lisesi konusunu Zeliha Perkit hanıma açtığımızda sağ olsun o da bu fikrimize destek verdi ve hikâye böyle başladı. Daha sonraki süreçte bu düşüncemizin bakanlık tarafından da onaylanması gerekiyordu. Biliyorsunuz, fen liselerinin kuruluş süreçleri öyle kolay olmuyor. Her yere de fen lisesi açılmadığı için bu durumun bakan beye de arz edilmesi gerekiyordu. Bakanımızı ziyarete ederek, bu düşüncemizi kendisiyle paylaştık. Sonrasında kendisi de Balıkesir'imizi ziyaret ettiğinde bu konuyu yine gündeme getirdik. Sağ olsun bakan bey de destek verdi ve onay sürecinin tamamlanmasıyla bu müthiş eser merhume Zeynep Perkit Fen Lisesi olarak hizmete girdi' ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, hayırseverler tarafından bu tür hizmetlerin yapılmasının önemine işaret ederek, 'Bu konuda hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her yönüyle bizim turizmiyle, tarihi ve tüm güzellikleriyle çok önemli bir ilçemiz olan Ayvalık'ımıza da yakışan buydu. Hayırseverimiz de sağ olsun her türlü fedakarlığı göstererek, eğitime hizmet kervanında yerini aldı. Devletimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

Vali Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından hayırsever Zeliha Perkit'e teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketin ardından Ayvalık Sakarya İlkokulu halk oyunları ve ana sınıfı öğrencileri gösteriler sundu. Ana sınıfı öğrencilerinin oluşturduğu kareografi izleyenlerden tam not aldı.

Törenin ardından Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışta Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürvekili Özcan Özen, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, merhume yardımsever Zeynep Perkit'in kardeşleri Zeliha ve Edip Perkit, ilçe daire amirleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar hazır bulundu.