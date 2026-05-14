Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) üyeleri ile Sakarya Üniversitesi'nde 'Gençlik ve Gönüllülük' dersi alan öğrenciler, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyonda buluştu. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen program, gün boyu süren çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinlik çerçevesinde gençler ve yaşlılar; basketbol, voleybol, okçuluk ve bisiklet gibi sportif faaliyetlere birlikte katıldı. Sporun yanı sıra resim çizme ve parkur oyunları gibi sosyal aktivitelerin de yer aldığı programda, katılımcılar gruplar halinde çalışarak ortak paydada buluştu.

Yaşam tecrübeleri gençlere aktarıldı

Sadece sporla sınırlı kalmayan buluşmada, YADEM üyeleri sahip oldukları yaşam tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı. Kuşaklar arası dayanışma ve sosyal etkileşimin ön plana çıktığı etkinlikte, gençlerin yaşlılarla kurduğu diyaloglar dikkat çekti. Program, çekilen toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.