Çayırova Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin sosyalleşip doğayla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla kurulan 'Bahçem Çayırova', çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirilen ve daha önce teraryum, ağaç dikimi ile biberiye atölyelerine ev sahipliği yapan tesiste, bu kez çilek dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyenin internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran vatandaşlar, etkinliğe çocuklarıyla birlikte katıldı. İlk olarak bostan, sera ve doğal yaşam alanlarını gezen katılımcılar, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde saksılara çilek fidelerini ekti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte kendi meyvelerini yetiştirmenin ilk adımını atan ilçe sakinleri, organizasyon için yetkililere teşekkür etti. Atölye programı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.