Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı süren Meram Kent Park çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında eğimden kaynaklanan kot farkı hafriyat çalışmalarıyla istenilen seviyeye getirildi. Parkta kullanılacak kent mobilyalarının üretimi ise belediye atölyelerinde sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yeni bir sosyal yaşam ve yeşil alan kazandırılacak. Meram Kent Park'ın, tamamlandığında Bilecik'in yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Kent Parkımızda büyük bir ilerleme kaydettik. Bir yandan eğimden kaynaklanan kot farkını hafriyat çalışmalarımızla istediğimiz seviyelere getirdik. Diğer yandan atölyelerimizde burada kullanılacak birçok mobilyanın da imalatı devam ediyor. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün de çok çalışması oldu ve olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimizin en güzel park ve yaşam alanlarından birini Bilecik'e kazandırmış olacağız' dedi.