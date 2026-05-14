Erenler Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla özel bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Program çerçevesinde hazırlanan şiir, müzik performansları ve oyunlara katılan davetliler, düzenlenen aktivitelerle vakit geçirdi.

Programda katılımcılara hitap eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, 'Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu ve sosyal yaşamda daha aktif olmaları bizim için büyük önem taşıyor. Bugün burada oluşan birlik ve beraberlik tablosu bizleri son derece mutlu etti' dedi.