Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadınların el emeklerinin değerini, göreve geldiği günden beri ön planda tutan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan mahalle evleri, her geçen gün büyüyerek eğitimler vermeye devam ediyor.

Sorumluluğunu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin’in üstlendiği mahalleevleri, kadınlara yönelik sunduğu eğitimlerle aile bütçelerine katkı sağlanmasını, sosyalleşmesini ve düzenlediği kurslarla yeni ürünler üretmesine fırsat tanıyor.

İçerisinde örgü, vitray, geridönüşüm, deri işleme, cam boyama, sepet örücülüğü, takı tasarım, seramik, keçe işleme atölyelerinin de bulunduğu mahalleevleri yirmi kişilik sınıflar halinde ve tamamen ücretsiz eğitim vererek kadınların ufkunun genişlemesine yardımcı oluyor.

Ali Çetinkaya Mahaleevi’nde; deri işleme,Yunanca, cam boyama, takı tasarım, 150 Evler 1. Mahalleevi’nde örgü, geri dönüşüm, vitray ve örgü,150 Evler 2. Mahalleevi’nde keçe ve sepet, Hamdibey Mahalleevi’nde soğuk sabun ve mum, Sarımsaklı Mahalleevi’nde sepet örücülüğü, takı tasarım, dikiş ve geri dönüşüm, Altınova Mahalleevi’nde seramik, özel olarak dikiş kursları da verilecek.

Kurslara başvuru yapacak kadınların mahalleevlerine giderek başvuru formu doldurması ve sürekli devam eden eğitimlere, istediği zaman katılarak kişisel gelişimlere katkı sağlaması bekleniyor. Mahalleevinde dokuz farklı eğitimin yanında kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerinin satışını, mahalleevleri satış noktalarında gerçekleştirerek gelir elde ediyor.

Öte yandan, kurslara katılmak isteyen kadınların, 05527711945 numaralı telefon hattından bilgi alabilecekleri bildirildi.