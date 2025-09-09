Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştireceğini söyledi. Demir, başvuru sürecinin 12 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını anlatarak, tüm adaylara hayırlı uğurlu olmasını diledi

Öte yandan aşvurular, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda alınacak.