Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uzun yıllardır devam eden içilebilir su sorunu, belediyenin 40 milyon TL’lik dev yatırımıyla çözülüyor.

Yapılan analizlere göre ilçeye kazandırılan yeni su kaynağının kalitesi, piyasada satılan birçok hazır sudan daha yüksek çıktı. Yaklaşık bir ay içerisinde Osmaneli’ndeki evlerin çeşmelerinden içilebilir su akmaya başlayacağını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Selimiye bölgesinden başlatılan 4 kilometrelik kazı çalışmasıyla Boyacı mevkiine ulaşılarak burada yeni bir su deposu inşa edildi. Toplam 25 milyon TL’lik proje kapsamında 5 milyon TL valilik desteği, 2 milyon TL bölgedeki zeytincilerden, 18 milyon TL ise; belediyemizbütçesinden karşılandı. Bu yatırımla hem çiftçilerin sulama sorunu çözüme kavuştu hem de ilçe halkı için kaliteli içme suyu temin edildi. Mevcut asbestli boruların yenilenmesi için başlatılan ikinci su hattı çalışmalarında ise sona gelindi. 15 milyon TL tutarındaki projede yüzde 70 oranında ilerleme sağlanırken, 80 yıllık boruların yerine 100 yıl ömürlü yeni borular döşendi. Türkiye’nin birçok bölgesinde su sıkıntısı yaşanırken, Osmaneli’nde yeni sistem sayesinde uzun yıllar herhangi bir sorun beklenmiyor. Belediye ayrıca, hanelere ayda 15 tona kadar olan içme suyunu ücretsiz ulaştırmaya devam edecek. Son dönemde Karasu hattında yaşanan 7 günlük kesintiye rağmen Osmaneli’nde herhangi bir aksaklık yaşanmadı" diye konuştu.

"Dev yatırımla Osmaneli’nin su sorununu tarihe gömdük"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük önceliğimiz ilçemizin su sorununu çözmekti. Bir yandan içilebilir su kaynağını kazandırırken, diğer yandan 80 yıllık asbestli boruları yenileyerek gelecek nesillere daha sağlıklı bir altyapı bırakıyoruz. Toplamda 40 milyon TL’lik bu dev yatırımla Osmaneli’nin su sorununu tarihe gömdük. Vatandaşlarımız artık evlerinin çeşmelerinden gönül rahatlığıyla kaliteli ve içilebilir suya ulaşacak" dedi.