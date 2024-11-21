Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temiz kent sokakları için seferber oldu, ekipler gece gündüz çalışıyor. Ayvalık merkezdeki tarihte bir yolculukmuşçasına, denize çıkan ünlü kent sokaklarında devam eden çalışmalarda dip bucak temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Araç filosuna eklenen yeni araçlarla işgücünü daha aza indiren ve yeni çöp taksileriyle dar olmasıyla ünlü tarihi kent sokaklarında daha rahat ve koordineli bir şekilde çalışan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarındaki atıkların görsel kirliliğe neden olmadan kaldırılmasını sağlıyor.

Kötü koku ve bakteri üremesi artışının önüne geçebilmek için çöp konteynerlerini de düzenli olarak dezenfekte eden ve yıkayan ekipler tarihi kent sokaklarında düzenli aralıklarla hummalı bir çalışma içerisinde.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kurduğumuz geniş kapsamlı temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. UNESCO Endüstriyel Miras yolunda ilerleyen Ayvalık’ın tarih kokan kent sokaklarında çevreye dağılan çöpleri görmek hemen herkesi rahatsız ediyor, bu sebeple özellikle bu sokaklarımızda temizliğe çok önem veriyoruz. Her gün gerçekleştirilen rutin temizliğin yanı sıra, kalabalık bir temizlik ekibiyle ara sokaklar gibi tarihi yapıları da barındıran bölgelerimiz dip bucak temizleniyor. Ayvalık mimari yapısı dolayısıyla dar sokaklara sahip. Bu sokaklarımızı da en iyi şekilde temizlemek için ekiplerimiz seferber oluyor fakat bu konuda da kentimize gelen misafirlerden ve vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz” dedi.