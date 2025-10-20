Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir adım için hazırlık yapıyor. Ödeme gücü olmayan kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme gündeme alındı. Çalışmaları süren düzenlemenin TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor.

Meclis'e gelmesi planlanan düzenleme ile 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3.1 milyar TL'lik borcu ise silinecek.

GSS Nedir? Zorunlu mu? Kimleri Kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), bireylerin öncelikle sağlıklarını korumayı, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında ise oluşan tedavi giderlerini karşılamayı amaçlayan bir sigorta sistemi olarak tanımlanır. 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle, GSS tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilmiş ve kapsam genişletilmiştir.

Çalışanlar, SGK’dan maaş veya gelir alanlar, işverenler, yabancı uyruklular, yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansız statüsündekiler, askerlik görevini yapan er ve erbaşlar, askeri okul öğrencileri ile işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişiler GSS kapsamındaki 33 farklı grup içinde yer almaktadır. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları, anne ve babaları da sistem kapsamında değerlendirilir.

Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler de GSS’li sayılarak sağlık güvencesi altına alınmıştır.