Acı haberi sanatçı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Akay paylaşımında ""Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u, Sıla dizisinin 'Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Namık Kemal Yiğittürk kimdir?

Namık Kemal Yiğittürk, 1945 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Yiğittürk, daha sonra sinema ve televizyon alanlarında da başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Uzun yıllar boyunca sahne ve ekranlarda çeşitli yapımlarda yer alarak sanat yaşamını sürdürmüştür.

Televizyon izleyicilerinin dikkatini ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisindeki performansıyla çekmiştir. Ancak asıl tanınırlığını, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle kazanmıştır. Bu rolündeki karizmatik duruşu ve etkileyici oyunculuğu sayesinde geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini toplamıştır.

Yiğittürk, Sıla dizisinde canlandırdığı “Firuz Ağa” karakteriyle de televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca sinema alanında da çalışmalar yapan sanatçı, 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde rol almıştır.