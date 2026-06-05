Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak genel kurul için üyelere çağrıda bulunarak, 'Şampiyonluğun ilk adımı için hafta sonu kongrede buluşalım. 120. yılımızda; 100. yıl ruhuyla, şampiyonluk mücadelemize başlıyoruz' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, SMS ile kongre üyelerine açıklamada bulundu. Şampiyonluk mücadelesine davet başlığı ile yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Sevdamız Fenerbahçemiz için tarihi bir sürece giriyoruz. Kaybedilen yılları geri almak ve özlenen başarılara ulaşmak için vereceğimiz büyük mücadelede, her bir sarı-lacivertli yüreğe büyük sorumluluk düşüyor. Gelin kulübümüzü omuz omuza hak ettiği yere taşıyalım, efsanemizi yeniden yazalım; şampiyonluğun ilk adımı için hafta sonu kongrede buluşalım.

120. yılımızda; 100. yıl ruhuyla, şampiyonluk mücadelemize başlıyoruz.'