Yeni sezonda TFF 1. Lig’de yer alacak Bursaspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir transfer mesaisini sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte ikinci resmi hamlesini yaptı.

Daha önce Legia Varşova’dan Juergen Elitim’i kadrosuna kattığını duyuran Bursaspor, sezonun ikinci transferini Azerbaycan temsilcisi Qarabağ’dan Toral Bayramov’u renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş Geldin Toral Bayramov.” ifadeleri kullanıldı. Sol bek mevkisinde görev yapan Azeri futbolcu, geçtiğimiz sezon 45 resmi karşılaşmada forma giyerken, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.