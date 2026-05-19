1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD), Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu düzenlediği etkinlikle kutladı.

Galatasaray camiası, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 1905 GSYİAD, İstanbul Ulus'taki bir mekanda şampiyonluk gecesi gerçekleştirdi. Kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Gecede şampiyonluk kupası da etkinliğinde olduğu mekanda yer aldı.