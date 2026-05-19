Türk toplumunun yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda kültür, sanat, spor ve birlik mesajı ön plana çıktı. Festival kapsamında folklor ekipleri sahne alırken, sanatçılar ve müzisyenler gün boyunca konserler verdi. Türk mutfağının yöresel lezzetleri vatandaşlara sunulurken, Anadolu kültürünün birçok değeri de meydanda yaşatıldı.

Festivalde ATFF'nin de kurduğu özel çadır yer aldı. ATTF Başkanı Ayhan Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, Türkiye Milli Takımı'nın Amerika'da oynayacağı karşılaşmalarla ilgili bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. Milli maç programları dev ekranlardan yayınlanırken, broşürler ve bilgilendirme materyalleri vatandaşlara dağıtıldı.

Ayhan Yıldız: 'Bu birlik ve beraberlik görüntüsü bizleri gururlandırdı'

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz yıl yeterli hazırlığımız olmadığı için katılamamıştık. Bu yıl çok güçlü şekilde hazırlandık ve toplumumuzla birlikte olduk. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız ay-yıldızlı bayrakları ve milli takım formalarıyla meydanı doldurdu. Bu birlik ve beraberlik görüntüsü bizleri gururlandırdı' dedi.