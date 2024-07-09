Görme yetisini kaybettikten sonra tüm kehanetleri tutan Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertti. İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...

Baba Vanga'ya göre, 2025 yılında insan yaşamı kötüleşmeye başlayacak ve hayal edilemeyecek büyüklükte kozmik bir olay meydana gelecek. Aynı zamanda, Avrupa'da büyük bir çatışma yaşanacağını ve bu çatışmanın kıtanın nüfusunu önemli ölçüde azaltacağını öngörmüştü. Baba Vanga ayrıca, 2033 yılında kutuplardaki buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin ciddi oranda yükseleceğini ve 2170 yılında küresel bir kuraklık yaşanacağını iddia etti. Daha da ileriye giderek, 5079 yılında insan yaşamının sona ereceğini öngördü.

Kör mistik olarak bilinen Baba Vanga, yaptığı öngörülerden bazıları doğru çıkınca dünya çapında ün kazanmıştı. Özellikle, Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batması olayını önceden bildirmişti. Ölümünden önce, Kursk'ta birçok insanın bir sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılarda bulunmuştu ve bu öngörüsü doğru çıktı.