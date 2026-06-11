UKOME Haziran ayı toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme gelen Adalar İlçesi Elektrikli Araçlar Tescil Süre Uzatımı Teklifi yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona gönderildi.

Yarımada'dan 2 havalimanına ulaşım olanağı

Toplantıda havalimanı hatlarının güzergahlarının değerlendirilmesi teklifi de görüşüldü. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Beyazıt ve Sultanahmet'ten seferlerin düzenlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

'Ekim ayı itibarıyla yayalaştırmanın geçerli olmasını istiyoruz'

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz, 'Süreç boyunca ilerleyerek mutabakata hazır olduğumuzu düşünüyorum. Adanın kurulumu,yönetimi ve aslında uygulamaya geçmesiyle ilgili bir taahhüt belirtmek istedik. Ekim ayı itibarıyla yayalaştırmanın geçerli olmasını istiyoruz. Bu kapsamında özel aracın girişinin engelleneceği, muafiyetlerin tanımlanacağı bir yönergeyi de hazırladık onurlarınıza arz ederim' şeklinde konuştu.

Yarımada'ya yayalaştırma projesi

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen Tarihi Yarımada ulaşım eylem planı kapsamında Cankurtaran Oteller Bölgesi'nin yayalaştırılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Proje ekim ayında hayata geçecek

Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan oluşan güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni tanımlanması ve tur otobüslerinin alan içine girişi yasaklanacak.

T1 Hattında Galataport - Sirkeci - Beyazıt arasında Galataport'a gelen turistler için özel ek sefer düzenlenecek. Yenikapı'da tur otobüsleri için indirme-bindirme alanları oluşturulacak.

Yaya Bölgesi Oluşturulması

Hayata geçirilecek projeyle Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran Oteller Bölgesi'ni içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak.

Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı ile Sultanahmet ve Ayasofya arasında 2,5 kilometre olan mevcut yayalaştırmaya yönelik Cankurtaran da önerilerek 2,9 kilometrenin yayalaştırması hedefleniyor.

Yenikapı turistik ulaşım aktarma alanıyla, Cankurtaran Oteller Bölgesi'ne turistlerin ulaşımını sağlamak amacıyla mekik hattı oluşturulacak. Yükleme ve boşaltma faaliyetleri 00.00-06.00 saatleri arasında 30 dakika süreyle verilecek.