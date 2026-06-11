Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çevre bilincini güçlendirmek, yeşil yaşam kültürünü teşvik etmek ve ilçenin estetik görünümüne katkı sunan uygulamaları artırmak amacıyla düzenlenen En Güzel Balkon Yarışması sonuçlandı. Rengarenk çiçekler, özgün ve estetik tasarımlarla oluşturduğu balkon düzenlemeleriyle yaşam alanlarını güzelleştiren ilçe sakinleri, profesyonel jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda

dereceye giren balkonlar, ödüllendirilmeye hak kazandı. Yarışmada birinciliği elde eden balkon sahibine 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ödüller, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz tarafından balkon sahiplerine verildi.

'Bu yarışmaya katılan bütün komşularımız ilçemizin güzelleşmesine katkı sunmuş oldu'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz kürsüde yaptığı konuşmada, 'Göreve geldiğimiz günden beri Gaziosmanpaşa'yı daha yeşil, daha yaşanılabilir ve daha güzel bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu sadece belediye olarak yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla komşularımızın, Gaziosmanpaşalıların bu işlere sahip çıkması ve katkı sunması oldukça kıymetli. Bu yarışmaya katılan bütün komşularımız aslında ilçemizin güzelleşmesine katkı sunmuş oldular. Bu nedenle bugün buradaki herkes bizim için bu işin kazananı, Gaziosmanpaşa'yı güzelleştiren bireyler' dedi.

Yarışmayı bu yıl daha kapsamlı ve geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirdiklerini belirten Karadeniz, 'Bugün en güzel balkon yarışmasını finalini yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen bu yarışmayı bu sene çok daha kapsamlı ve büyük bir organizasyon olarak yaptık. Gerçekten çok fazla vatandaşımız katılım gösterdiler. Biz bugün sadece ilk üçü açıkladık. Ama katılan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Aslan yattığı yerden belli olur diye bir atasözümüz var. Vatandaşımız sokağını, mahallesini güzelleştirmiş oluyor. Biz Gaziosmanpaşa'ya, Gaziosmanpaşalılarla birlikte hizmet etmekten keyif alıyoruz. Bugün 11 Haziran biz göreve başlayalı tam bir yıl olmuş oldu. Biz kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan, eğitime, spora kadar birçok alanda adımlar atmış olduk. Bugün de onlardan en güzel örneklerinden bir tanesini sergilemiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de Gaziosmanpaşa'ya, Gaziosmanpaşa'nın sokaklarına insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'Emeklerin karşılığını almak çok güzel bir duygu'

Yarışmada birinciliği elde eden balkon sahibi Mehtap Tuzoğlu, 'Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Karlı Sokak'ta ikamet ediyorum. Emeklerin karşılığını almak, belediyemiz tarafından takdir görmek çok güzel bir duygu. Belediyemize çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve birçok katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Etkinliğe annesi adına katılan Ercan Özcan, 'Balkon sahibi annem. Nurdan Özcan. Annem adına katılıyorum. Annem çok özendi, orada çiçekleri de var. Büyük bir özenle baktı, büyüttü. Şehir karmaşasında hava alabileceğimiz, orman köyü havasını yaşayabileceğimiz bir yer oluşturmaya çalıştık. Güzel oldu. Çok emek verdi, çok ilgilendi. Şu an kendisi köyde olduğu için maalesef katılamadı' dedi.