Bu yıl 10'uncusu düzenlenen WORLDEF İstanbul, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Çok sayıda katılımcı firma, sektör profesyoneli ve ziyaretçiyi ağırlıyor. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında paneller, konferanslar, eğitim oturumları ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileri de etkinlikte yer alarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buluyor. Etkinlikte 187 stant, 250'ye yakın konuşmacı yer alıyor. Ayrıca ziyaretçilerin ve stant açanların yüzde 35'i yabancılardan oluşuyor.

Zirvede e-ticaret altyapıları, ödeme sistemleri, lojistik çözümleri, pazar yerleri ve dijital pazarlama alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma stant açtı. Katılımcılar, sektörün önde gelen markalarıyla bir araya gelirken, yeni teknolojiler ve hizmetler hakkında bilgi alma imkanı da elde ediyor. Etkinliğin açılış programına kamu kurumları, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Organizasyon kapsamında üç farklı sahnede oturumlar düzenleniyor. Ana sahnede sektörün geleceğine yönelik stratejik konular ele alınırken, diğer sahnelerde başarı hikayeleri, vaka analizleri ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, üç gün boyunca alanında uzman isimlerin sunumlarını takip etme fırsatı bulacak.

'Cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2025 yılında yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamaların altında kaldı'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Türkiye olarak e-ticaret ve e-ihracata dair somut adımlar atacağımıza inanıyorum. İhracatın, yerel üretime ve ihracat yolculuğuna somut katkılar sunacağına inanıyoruz. Türkiye olarak bizler, güçlü üretim altyapımızı, perakende sektörümüzü, lojistik avantajlarımızı ve girişimcilik kabiliyetimizi dijital ticaretin sunduğu imkânlarla birleştirerek ihracatımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Nitekim Türkiye, 2025 yılında mal ihracatını 273 milyar dolar olarak gerçekleştirerek yılı tamamladı. Hizmet ihracatımız da yine 2025 yılında 122 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu açıdan baktığımızda, 2025 yılı içerisinde toplam 396 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştık. Bu performans, dış ticaret dengemize de olumlu yansıdı. Cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2025 yılında yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamaların altında kaldı' dedi.

'E-ticaret, perakendeyi ciddi anlamda dönüştürdü ve demokratikleştirdi'

WORLDEF Başkanı Ömer Nart,'Bu sene WORLDEF'in 10. yılını kutluyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu yıl etkinlikte 187 stant, 250'ye yakın konuşmacı yer alıyor. Ayrıca ziyaretçilerin ve stant açanların yüzde 35'i yabancılardan oluşuyor. Açıkçası İstanbul'da e-ticaret ve perakende alanında bu kadar uluslararası bir ortamı bir araya getirmiş olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Çünkü bir yandan Türkiye'nin e-ticaret ve perakende ekosistemini tüm dünyaya tanıtıyor ve anlatıyor oluyoruz. E-ticaret, perakendeyi ciddi anlamda dönüştürdü ve demokratikleştirdi. Bu sayede insanlar, çok büyük yatırım maliyetlerine katlanmadan e-ticarete kolaylıkla başlayabiliyor. Dolayısıyla bu etkinliklerde de e-ticareti mümkün kılan unsurları bir araya getiriyoruz. Çünkü e-ticaret yapmak istediğinizde sanal POS'a, yazılım altyapısına, kargo şirketlerine, depoya ve farklı alanlarda hizmet veren çok sayıda servis sağlayıcıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için de bu servis sağlayıcılarla iş birliği yapmanız gerekiyor. E-ticaretin temelinde de bu iş birlikleri yer alıyor. Bu fuarlarda, e-ticaret yapmak isteyenlerle e-ticareti mümkün kılan servis sağlayıcıları bir araya getiriyoruz. Böylece son derece güçlü ve uluslararası bir network oluşuyor. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse, Ticaret Bakanlığımızın da en önemli gündem başlıklarından biri olan e-ihracatı ele alabiliriz. Örneğin ben ürünlerimi Almanya'da satmak istiyorsam, orada bir sanal POS'a, yazılım altyapısına ve yerel pazar yerlerine erişime ihtiyaç duyuyorum. İşte bu tür fuarlar sayesinde bunlar mümkün hale geliyor. Ticaret Bakanlığımızın İGE (İhracatı Geliştirme A.Ş.) adıyla düzenlediği bir fuar da bulunuyor. Bu fuarlara yeni pazar yerleri katılıyor ve pazar yerleriyle satıcılar bir araya gelerek perakende e-ticarete daha hızlı başlama imkânı buluyor. Dolayısıyla bu fuarlar, süreci önemli ölçüde hızlandırıyor' diye konuştu.

'Fuara olan ilginin önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha da artacağını düşünüyorum'

Fuara katılan firma sahiplerinden Aytaç Akıncı, 'Öncelikle fuar güzel geçiyor. Biz ilk defa katılıyoruz. Bu yıl bizim lansman yılımız. Markamızla Türkiye'den dünyaya ürün satmak isteyen hem ihracatçılara hem de e-ihracat yapmak isteyen firmalara lojistik destek veriyoruz. Fuarın yoğunluğu oldukça iyi. Açılışımız da güzel geçti. Bakan Yardımcımız geldi ve konuşmasını yaptı. Umuyorum ki bu üç günü biz de verimli ve güzel bir şekilde geçireceğiz. Henüz fuarın başlamasının üzerinden yaklaşık bir saat geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar hiç boş kalmadık. Hem ekip arkadaşlarımız hem de biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlginin önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha da artacağını düşünüyor ve umuyorum' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var'

Fuara gelen ziyaretçilerden Hasan Sulu ise 'Geçen yıl da katılım sağlamıştık ve oldukça başarılı geçmişti. Bu yıl katılımın daha fazla olmasıyla birlikte organizasyonun daha da geliştiğini görüyoruz. İş birlikleri kurmak ve yeni bağlantılar geliştirmek açısından oldukça faydalı bir fuar. Bu tür etkinliklerin daha sık ve daha kapsamlı şekilde düzenlenmesini isteriz. Dolayısıyla Bu sene fuar oldukça yoğun geçiyor sanırım. Fuar yoğun geçiyor. Bence organizasyon gayet başarılı. Düzenleme de oldukça iyi yapılmış. Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. E-Ticaret geleceğin en önemli alanlarından biri. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin yapılması ve desteklenmesi gerekiyor' dedi.