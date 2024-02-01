Babaeski Devlet Hastanesi, hizmet kalitesini artırma yolunda önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, hasta ve hasta yakınlarına verilen hizmetin sunumunda memnuniyetin artması, kontrol ve denetimlerinin dijital ortamda yapılması ve daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla devlet hastanesinde karekod uygulamasına başlandı.

Hastanenin farklı yerlerine konulan karekodlar cep telefonu yardımıyla okutularak, hastane ile ilgili görüş ve öneriler hastane personeline anında iletilecek. Babaeski Devlet Hastanesi’nde yeni hizmete giren bu proje ile hizmet kalitesinin artmasının hedeflendiği bildirildi.