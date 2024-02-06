Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü münasebetiyle, depremde vefat eden vatandaşlar için Babaeski İlçe Müftülüğü ve Babaeski Gençlik Merkezi tarafından Cedit Ali Paşa Camii’nde sabah namazında Kur’an-ı Kerim ve dua programı düzenlendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 1’inci yıl dönümü dolayısıyla, Babaeski ilçesinde sabah namazı için Cedit Ali Paşa Cami’ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Dr. Faruk Koçak tarafından dua edildi.

Duaların edilmesinin ardından, camiden çıkan cemaate çorba ikram edildi.