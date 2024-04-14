Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, D100 karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 39 TE 032 plakalı Fıat Lınea marka binek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha