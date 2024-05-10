Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde sürüye saldıran kurt, 1 koyunu telef etti.

Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü mevkiinde, Recep Usta isimli üreticiye ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Kurt saldırısı sonucu, 1 koyun telef oldu. Alınan bilgiye göre, Sofuhalil köyünde, besici Recep Usta, hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Koyunlar, merada otlanırken bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 koyun telef oldu.

Bu olay, civarda besicilik yapan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, kurtların bölgedeki hayvanları tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.