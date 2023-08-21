Yaşanan üzücü olayda, baba ile oğul arasında meydana gelen anlaşılmayan bir anlaşmazlık sonucunda trajik bir son yaşandı. Olayın aktörü İsmail Enci (35), maalesef akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan bir durumda eline geçirdiği bıçakla babası Tahsin Enci'nin (65) boğazını kesti.

Polis ekipleri, Tahsin Enci'nin hayatını kaybettiği üzücü olaya müdahale etti. İsmail Enci, vicdanıyla baş başa kalamayarak jandarmaya teslim oldu. Göle ilçe emniyet amirliği, İsmail Enci'yi yetkililere teslim etti. Ancak eve ulaşan polis ekipleri, Tahsin Enci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bu dehşet verici olay sonucunda hayatını kaybeden Tahsin Enci'nin cenazesi, polis ve savcılık tarafından gerçekleştirilen olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Salimbey Mahallesi'nde yaşanan olayda İsmail Enci ise polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.