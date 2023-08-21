Orhangazi'de İznik gölü çamlık içindeki otluk alanda bir anda başlayan yangına ekipler müdahale edip kontrol altına aldı.

Yangın bugün Orhangazi'de İznik gölü Gölyaka yolu üzerinde bulunan çamlık Alanda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre çamlık içinden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Otluk alanda çıktığı tespit edilen ve rüzgarında etkisiyle bir anda yayılmaya başlayan alevlere itfaiye ekipleri tarafından yapılan erken müdahale ile ağaçları sarmadan kontrol altına alındı. bazı ağaçların ise gövdelerinin yandığı görüldü.

Çıkış sebebi henüz netlik kazanmayan yangın ile ilgili Orhangazi ilçe emniyeti soruşturma başlattı.