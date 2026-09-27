Kan donduran olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fatma Çiğil (37), sokakta karşılaştığı eski eşi İ.Ç. tarafından kovalanmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından İ.Ç., peşinden koştuğu kadına tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu Çiğil ağır yaralanarak yere yığılırken, şüpheli şahıs silahıyla birlikte hızla olay yerinden firar etti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye ivedilikle polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan Çiğil’e ilk müdahale sağlık ekiplerince sokak ortasında yapıldı. Ambulansla derhal Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Olay mahallinde geniş güvenlik önlemi alarak boş kovan ve delil araştırması yapan cinayet büro amirliği ekipleri, kaçan şüpheli İ.Ç.’nin saklandığı noktayı belirleyip yakalamak amacıyla kent genelinde kapsamlı bir takip başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.