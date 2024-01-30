Jandarma ekipleri bağ evinden hırsızlık yapan şahısları kıskıvrak yakaladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkiinde meydana geldi. M.K.T’ye (47) ait bağ evinden malzeme çalındığı şeklinde ihbar gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Osmangazi JASAT ve Jandarma ekipleri şüpheli E.Ç’yi (34) olay yerinde yakalarken, kaçan şüpheli Y.Ç (30) ise Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Y.Ç’nin 13 adet, Y.Ç’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. JASAT ve jandarma ekipleri yol güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerasını incelediği sırada şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı aracın gece saatlerinde bağ evinin olduğu bölgede birkaç kez üst üste dolaştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmada verdiği ifadesinde hırsızlık yapılan bölgeye hiç gitmediklerini söyledi. Şüpheli Y.Ç ve E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli E.U’yu yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.