ŞKUR tarafından yürütülen ve gençlerin istihdama katılımını artırmayı amaçlayan 37 başlıkta program hayata geçirildi. 2025 yılında genç ve kadın istihdamı için yaklaşık 30,2 milyar TL kaynak kullanılırken, bu yıl devam eden projeler dışında yeni projelerle birlikte toplam 128,7 milyar TL harcanması öngörülüyor. 2026-2028 döneminde ise 9 bakanlığın bütçesine eşdeğer bir kaynak, genç istihdamını desteklemek amacıyla ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Genç İstihdam Hamlesi’nin temelini Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı oluşturuyor. GÜÇ ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları ve becerilerinin işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. 4,5 milyon genci kapsayan bu istihdam modeli ise beş farklı ayaktan oluşuyor.

Sabah’tan Önder Yılmaz, konuya ilişkin detayları aktardı. Yılmaz, Ulusal Staj Programı’nın İŞKUR’a devredildiğini belirtti. Ayrıca, aktif işgücü programlarından faydalanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10’u oranında stajyer çalıştırması sağlanarak staj kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞACAKLAR

Ev gençlerin iş gücüne dahil edilmesi için NEET İşgücü Uyum Programı(NİUP) devreye girecek. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanacak. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabilecek ve günlük 1.375 TL harçlık verilecek. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek.

HEDEF: GENÇ İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRMEK

Bu programla gençlerin ilk işine girişi kolaylaştıracak ve ilk altı aylık maaşı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işbirliği ile 18-25 yaş arası tüm gençlerin ilk işe girişinde net asgari ücrete denk gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece 18-25 yaş genç işsizliği düşecek. İlk iş deneyimi kalıcı istihdama dönüştürülecek. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin genç ilk işine başlayacak. Projenin uygulanması için 215.8 milyar TL kaynak ayrıldı.

DETAYLARI AÇIKLADI!

Yılmaz, ayrıntıları şu sözlerle açıkladı:

"Öğrenciler haftada 3 günü kadar çalışabilecek. Aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde edecek. 30 farklı alanda görev imkânı sunulacak. Noter huzurunda kura ile seçim yapılacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri kapsam dışında tutulacak. İlk etapta 150 bin öğrenciyle yürütülen programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılacak. Bunun için 95.8 milyar TL harcama yapılacak"